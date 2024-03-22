Bingöl güne karlı başladı! Eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi Hava sıcaklıklarının düştüğü ve yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte eğitim ve öğretime ara verilirken, önümüzdeki haftalarda sıcaklıkların daha fazla düşeceği öngörüldü.

İHA

Soğuk hava şartları etkilerini göstermeye devam ediyor.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı alan kentlerde vatandaş zor durumda kaldı.

Bu illerden biri de Bingöl oldu.

Sıcaklık düşecek

Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte sıcaklığın, önümüzdeki haftadan itibaren -5 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

Okullara 1 gün ara verildi

Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitim ve öğretime ara verildi.

"Hamile ve engelli kamu çalışanlarına da 1 gün izin"

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sabaha karşı aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl merkez ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 22.03.2024 Cuma günü yani bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli olan kamu çalışanlarımız da 1 gün idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna duyurulur.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)