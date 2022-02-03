Bingöl'de kar kütlesi düştüğü aracı perte çıkardı

Yoğun kar yağışının ardından çatılarda kar kütlesi birikti. Bunun sonucunda ise binanın altına çekilen aracın üzerine düşen kar yığını, otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Bingöl Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde ikamet eden bir vatandaş, aracını akşam saatlerinde evinin yanına park etti.

Gece saatlerinde, 5 katlı bir binanın çatısındaki kar kütleleri otomobilin üzerine düştü.

KAR KÜTLESİ ARAÇI PERT ETTİ

Gelen ses üzerine aracının yanına giden sürücü, otomobilini kullanılmaz halde buldu.

Sonrasında ise otomobil, çekici ve belediye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.