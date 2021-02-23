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    Bingöl'de koronavirüsle mücadele edilen hastaneyi ücretsiz boyadılar

    Diyarbakırlı iki usta, sağlık çalışanlarına destek vermek için Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki devlet hastanesini ücretsiz boyayarak, örnek bir dayanışma sergiledi.
    • AA
    • 23.02.2021 - 14:32
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 15:01
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    Bingöl'de koronavirüsle mücadele edilen hastaneyi ücretsiz boyadılar

    Bingöl'de boya ustalarının davranışı büyük takdir topladı.

    Karlıova Devlet Hastanesi'nde boya yapılacağını, aynı hastanede görev yapan sağlık personeli kardeşinden öğrenen Diyarbakırlı usta Ozan Güzel, bu çalışmayı arkadaşı ile gönüllü yapmak istediklerini hastane yönetimine bildirdi.

    Yönetimin uygun görmesi üzerine boya ustası Ozan Güzel ve arkadaşı Esat Güngör, Diyarbakır'dan Bingöl'e gitti.

    HASTANENİN BOYASINI GÖNÜLLÜ OLARAK YAPMAK İSTEDİLER

    Koronavirüs ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının güzel bir ortamda hizmet vermesine katkı sunmak isteyen iki usta, yaklaşık bir ay süren çalışma ile 4 katlı, 50 yataklı Karlıova Devlet Hastanesi'nin tamamını ücretsiz boyadı.

    Bingöl'de koronavirüsle mücadele edilen hastaneyi ücretsiz boyadılar ViDEO

    "SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİZLER İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYOR"

    Usta Güzel, yönetimin kabul etmesi ile zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarını belirterek, "Yaklaşık bir ayda arkadaşım Esat Güngör ile hastanenin tamamını boyadık. Sağlık çalışanları bizler için gece gündüz demeden çalışıyor. Onlar için bir ay çalıştık. Bu da bizi mutlu etti." diye konuştu.

    Bingöl de koronavirüsle mücadele edilen hastaneyi ücretsiz boyadılar #1

    BAŞHEKİM: BÖYLE DUYARLI VATANDAŞLARIMIZI GÖRDÜKÇE GURUR DUYUYORUZ

    Başhekim Zehra Bingöl ise sağlık personeli için gösterilen bu dayanışma örneğinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Böylesine duyarlı vatandaşlarımızı gördükçe sağlık çalışanları olarak gurur duyuyoruz." diye konuştu.

    Bingöl de koronavirüsle mücadele edilen hastaneyi ücretsiz boyadılar #2

    Bingöl de koronavirüsle mücadele edilen hastaneyi ücretsiz boyadılar #3

    Bingöl de koronavirüsle mücadele edilen hastaneyi ücretsiz boyadılar #4

    Bingöl de koronavirüsle mücadele edilen hastaneyi ücretsiz boyadılar #5

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