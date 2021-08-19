Bingöl'de otobüs şoförü fenalaşan çocuğu hastaneye yetiştirdi

Halk otobüsü şoförünün dili boğazına kaçan çocuğu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdüğü o anlar araç kamerasına yansıdı.

Bingöl’de S.S 18 Nolu Şehir içi Hat Minibüsleri Kooperatifinde çalışan 12 M 0078 plakalı otobüs sürücüsü Ömer Katkay, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi güzergahına doğru hareket halindeyken, anne kucağındaki bir çocuk fenalaştı.

Annenin çığlığı üzerine yolcular çocukla ilgilenirken, annenin ve yolcuların “Hastaneye sür” demesine üzerine sürücü Ömer Katkay, Bingöl Devlet Hastanesi’ne doğru hareket etti.

DİLİ AĞZINA KAÇAN ÇOCUĞU HASTANEYE YETİŞTİRDİLER

Kısa bir süre içinde hastaneye yetiştirilen çocuğun, dilin ağzına kaçtığı belirtildi. Hastanede yapılan müdahalenin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar da araç içi kamerası ile kaydedildi.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Sürücü Ömer Katkay, o anları anlattı. Katkay, “Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi güzergahında çalışırken, birden arabadan bağırış sesleri geldi. Ufak bir çocuk nöbet geçiriyordu. Güzergah ihlali yapıp hastaneye gittim. Kim olsa aynısını yapardı, vatandaşlık görevimizi yaptık. Sonradan hastaneyi aradık sağlığı da gayet iyi çok şükür.” dedi.