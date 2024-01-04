Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor.
Bingöl’ün Genç ilçesinde kahraman Türk askeri bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Yetkililerce düzenlenen operasyonda Mehmetçik, terör örgütünün 8 katlı mağarasını tespit etti.
Mağara imha edildi
Jandarma ekipleri tarafından mağara görüntüleri tek tek paylaşıldı. Görüntüler arasında mağaranın içerisi ve imha edildiği anlar da yer aldı.
Ele geçirilenler
Düzenlenen operasyonda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.
Mağarada, 17 adet kullanılmaya hazır EYP düzeneği ile çok miktarda patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çivi ve metal parçaları, 22 adet büyük tüp, 4 adet şarjör, 250 adet pil, 14 adet varil içerisinde muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi, matkap, mutfak ocağı ve benzin bulundu.
Mağara ve içerisinde ele geçirilen malzemeler, Mehmetçik tarafından imha edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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