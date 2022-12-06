Arazide gömülü vaziyette bulunan PKK’ya ait El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya ait arazide gömülü vaziyette El Yapımı Patlayıcı (EYP) bulundu.

Valilik açıklamal yaptı

Bulunan mühimmat imha edildi.

İHA'nın haberine göre valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde Adaklı kırsalında icra edilen operasyonda 21 adet 12 kg dolu mutfak tüpü, 1 adet patlamamış 155 mm top mermisi, 200 metre uzunluğunda kablo ele geçirilmiştir” denildi.

Bingöl'de PKK mühimmatı imha edildi VİDEO







