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- Bingöl’de, PKK’ya ait 6 odalı sığınak imha edildi
Bingöl’de, PKK’ya ait 6 odalı sığınak imha edildi
Eren Kış-6 operasyonu kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Bingöl’de PKK’ya ait 6 odalı sığınak bulundu. Sığınak ve içindeki malzemeler, imha edildi.
- AA
- 03.12.2021 - 16:45
Bingöl'de, PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor…
Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu.
ARAZİ ARAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezi kırsalında icra edilen ‘Eren Kış-6’ operasyonu kapsamında 2 noktada arazi araması gerçekleştirdi.
ELE GEÇİRİLENLER
PKK'lı teröristler tarafından kullanılan 6 odalı bir sığınakta yapılan aramada, 2 piknik tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınak ve malzemeler, ekipler tarafından imha edildi.