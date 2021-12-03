Bingöl’de, PKK’ya ait 6 odalı sığınak imha edildi

Eren Kış-6 operasyonu kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Bingöl’de PKK’ya ait 6 odalı sığınak bulundu. Sığınak ve içindeki malzemeler, imha edildi.

Bingöl'de, PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor…

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu.

ARAZİ ARAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezi kırsalında icra edilen ‘Eren Kış-6’ operasyonu kapsamında 2 noktada arazi araması gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

PKK'lı teröristler tarafından kullanılan 6 odalı bir sığınakta yapılan aramada, 2 piknik tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak ve malzemeler, ekipler tarafından imha edildi.