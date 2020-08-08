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- Bingöl'de PKK’ya ait el yapımı patlayıcı bulundu
Bingöl'de PKK’ya ait el yapımı patlayıcı bulundu
Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
- AA
- 08.08.2020 - 17:35
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan aramada, araziye gömülü el yapımı patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.