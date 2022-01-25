Bingöl'de tek katlı evler karda kayboldu

Karlıova ilçesinde kar yağışı evlerin dört bir yanını kapladı. 38 köy yolu ulaşıma kapanırken, yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Türkiye genelinde çetin kış koşullarının etkisini sürdürdüğü yerleşim yerleri arasında, 12 bin nüfuslu Karlıova da bulunuyor.

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova, bu kış yine beyaz örtüye büründü.

38 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI, EVLER KARA GÖMÜLDÜ

İlçeye bağlı 38 köy yolu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde bazı tek katlı evler ile arabaların kara gömüldüğü görüldü.

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Belediye, Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.