Bingöl’de terör örgütüne ait patlayıcı malzemeler ele geçirildi Bölücü terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü vaziyette silah, fişek ve patlayıcı madde bulundu.

İHA

Yurt dışı ve yurt içinde terör yuvaları tek tek yıkılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda birçok bölgede operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, örgüt üyelerine kaçacak delik bırakmıyor.

Tek tek etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra, örgüte ait malzemeler de ele geçiriliyor.

Bingöl'de operasyon

Mehmetçik bu kez, Bingöl'de bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışma başlattı.

Çalışmaya ilişkin bilgilendirme Bingöl Valiliği'nden geldi.

Ele geçirilenler

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: