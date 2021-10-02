Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu

Bingöl’ün Genç ilçesinde elektrik arızasını gidermek için giden ekibe ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. 2 işçinin şehit olduğu bildirildi.

Bingöl’ün Genç ilçesinde elektrik arızasını gidermek için giden ekibe ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 işçinin şehit olduğu bildirildi.

BOMBA YOLA TUZAKLANDI, UZAKTAN PATLATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün saat 11.00 sularında Bingöl’ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.’ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” denildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Bombalı saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.