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    Bingöl'de teröristlere ait patlayıcı madde ele geçirildi

    Valilik tarafından yapılan açıklamada, bölücü örgütüne ait toprağa gömülü vaziyetteki jelikan içerisinde 3 adet kalanikof, mermiler ve patlayıcı madde ele geçirildiği duyuruldu.
    • 03.12.2022 - 17:32
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    Bingöl'de teröristlere ait patlayıcı madde ele geçirildi

    Terörle mücadele kapsamında başarılı operayonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Terör örgütlerini bitirmeye kararlı kahraman Türk askeri terör mensuplarına nefes alacak alan bırakmıyor.

    Bingöl’de bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde yeni bir gelişme gerçekleşti.

    Çalışmalar kapsamında, bölücü örgütüne ait toprağa gömülü vaziyetteki jelikan içerisinde 3 adet kalanikof, mermiler ve patlayıcı madde ele geçirildiği duyuruldu.

    "3 kalaşnikof ve patlayıcı madde ele geçirildi"

    Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Genç İlçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette 1 adet jelikan içerisinde 3 adet Kalaşnikof, 3 adet dolu şarjör içerisinde toplam 71 adet 7.62x39 mm fişek, 2 adet çinko kova içerisinde yaklaşık 60 kg anahtar düzeneği olmayan amonyum nitrat - mazot karışımı olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ele geçirilmiştir." denildi.

    Bingöl de teröristlere ait patlayıcı madde ele geçirildi #1

    Bingöl de teröristlere ait patlayıcı madde ele geçirildi #2


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