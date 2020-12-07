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- Bingöl'de teröristlere ait sığınaklarda 135 kilo esrar ele geçirildi
Bingöl'de teröristlere ait sığınaklarda 135 kilo esrar ele geçirildi
- AA
- 07.12.2020 - 11:50
- Güncelleme : 07.12.2020 - 12:25
Terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarla PKK'nın doğudaki sığınakları birer birer yok ediliyor.
Yıldırım operasyonları kapsamında; Bingöl’de, terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek üzere İl Jandarma Komutanlığınca operasyonlar sürdürülüyor.
Bu kapsamda; "Genç İlçesi Sağgöze Köyü” kırsalında 40 tim ve 535 personel ile operasyon gerçekleştirildi.
135 KİLOGRAM ESRAR BULUNDU
Gerçekleştirilen operasyonda, 16 ayrı noktada; terör örgütüne ait 6 adet depo ve 7 adet sığınağı tespit edilirken, 135 kilogram toz esrar da ele geçirildi.
DEPOLARDA BULUNANLAR
Tespit edilen depo ve sığınaklarda;
- 900 adet 7,62 mm.fişek,
-1 adet EYP düzeneği,
-1 adet güneş paneli,
-1 adet akü,
-10 adet büyük tüp
-9 adet küçük tüp
-135 kg toz esra ile çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.