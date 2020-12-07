Bingöl'de teröristlere ait sığınaklarda 135 kilo esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarla PKK'nın doğudaki sığınakları birer birer yok ediliyor.

Yıldırım operasyonları kapsamında; Bingöl’de, terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek üzere İl Jandarma Komutanlığınca operasyonlar sürdürülüyor.

Bu kapsamda; "Genç İlçesi Sağgöze Köyü” kırsalında 40 tim ve 535 personel ile operasyon gerçekleştirildi.

135 KİLOGRAM ESRAR BULUNDU

Gerçekleştirilen operasyonda, 16 ayrı noktada; terör örgütüne ait 6 adet depo ve 7 adet sığınağı tespit edilirken, 135 kilogram toz esrar da ele geçirildi.

DEPOLARDA BULUNANLAR

Tespit edilen depo ve sığınaklarda;

- 900 adet 7,62 mm.fişek,

-1 adet EYP düzeneği,

-1 adet güneş paneli,

-1 adet akü,

-10 adet büyük tüp

-9 adet küçük tüp

-135 kg toz esra ile çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.