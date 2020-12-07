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    Bingöl'de teröristlere ait sığınaklarda 135 kilo esrar ele geçirildi

    İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.
    • AA
    • 07.12.2020 - 11:50
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 12:25
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    Bingöl'de teröristlere ait sığınaklarda 135 kilo esrar ele geçirildi

    Terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarla PKK'nın doğudaki sığınakları birer birer yok ediliyor.

    Yıldırım operasyonları kapsamında; Bingöl’de, terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek üzere İl Jandarma Komutanlığınca operasyonlar sürdürülüyor.

    Bu kapsamda; "Genç İlçesi Sağgöze Köyü” kırsalında 40 tim ve 535 personel ile operasyon gerçekleştirildi.

    135 KİLOGRAM ESRAR BULUNDU

    Gerçekleştirilen operasyonda, 16 ayrı noktada; terör örgütüne ait 6 adet depo ve 7 adet sığınağı tespit edilirken, 135 kilogram toz esrar da ele geçirildi.

    DEPOLARDA BULUNANLAR

    Tespit edilen depo ve sığınaklarda;

    - 900 adet 7,62 mm.fişek,

    -1 adet EYP düzeneği,

    -1 adet güneş paneli,

    -1 adet akü,

    -10 adet büyük tüp

    -9 adet küçük tüp

    -135 kg toz esra ile çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

    Bingöl de teröristlere ait sığınaklarda 135 kilo esrar ele geçirildi #1

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