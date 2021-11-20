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Bingöl’de, teröristlerin 6 sığınağı imha edildi

Bingöl’de, teröristlerin 6 sığınağı imha edildi

Bingöl’ün Genç ve Kiğı ilçeleri kırsalında, terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda; 18 nokta ile 6 sığınakta mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.