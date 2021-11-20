Euro
12.7077
1.14%
Dolar
11.2516
1.95%
Altın
668.22
1.17%
Borsa
1.737
0.03%
Bitcoin
653.406
2.20%
BTXN Coin
20.44
-3.99%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Bingöl’de, teröristlerin 6 sığınağı imha edildi

    Bingöl’ün Genç ve Kiğı ilçeleri kırsalında, terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda; 18 nokta ile 6 sığınakta mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
    • DHA
    • 20.11.2021 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bingöl’de, teröristlerin 6 sığınağı imha edildi

    Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nca Genç ve Kiğı ilçeleri kırsalındaki 'Eren-Kış-3 ve Eren-Kış-6' operasyonları kapsamında, 19 Kasım'da yapılan arazi aramasında, 18 nokta ve 6 sığınakta mühimmat, EYP ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.

    SIĞINAKLAR VE MALZEMELER İMHA EDİLDİ

    Açıklamada, "1 Adet 81 mm’lik havan mühimmatı, 10 kilogram amonyum nitrat, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

    Bingöl’de, teröristlerin 6 sığınağı imha edildi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir