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    Bingöl’de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

    Jandarma ekiplerince Genç ilçesi kırsalında tespit edilen sığınaklar, içindeki eşyalarla beraber kullanılamaz hale getirildi.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 16:36
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    Bingöl’de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

    Terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl'ün Sağgöze, Diyarbakır'ın Lice ve Muş'un Şenyayla kırsalında başlatılan sonbahar- kış operasyonlarına; 13 taburdan 2 bin 520 kişilik personel katılıyor.

    Operasyonlar kapsamında Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, Genç kırsalında arazi araması gerçekleştirildi.

    PKK'YA AİT 2 SIĞINAK BULUNDU

    PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

    Bingöl’de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi #1

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