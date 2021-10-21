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- Bingöl’de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
Bingöl’de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
Jandarma ekiplerince Genç ilçesi kırsalında tespit edilen sığınaklar, içindeki eşyalarla beraber kullanılamaz hale getirildi.
- DHA
- 21.10.2021 - 13:07
- Güncelleme : 21.10.2021 - 16:36
Terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl'ün Sağgöze, Diyarbakır'ın Lice ve Muş'un Şenyayla kırsalında başlatılan sonbahar- kış operasyonlarına; 13 taburdan 2 bin 520 kişilik personel katılıyor.
Operasyonlar kapsamında Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, Genç kırsalında arazi araması gerçekleştirildi.
PKK'YA AİT 2 SIĞINAK BULUNDU
PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.