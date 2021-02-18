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- Bingöl'deki 'Eren-4 Operasyonu'nda 150 kilo esrar ele geçirildi
Bingöl'deki 'Eren-4 Operasyonu'nda 150 kilo esrar ele geçirildi
Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Eren-4 Operasyonu'nda, 150 kilo esrar ile çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu.
- DHA
- 18.02.2021 - 14:55
- Güncelleme : 18.02.2021 - 15:10
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Eren-4 Operasyonu' sürdürülüyor.
Operasyon kapsamında, 4 farklı noktada arama gerçekleştirildi.
150 KİLO ESRAR VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda 150 kilo esrar ile 5 uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 1180 fişek, 11 anti tank roketatar mühimmatı, 5 anti personel roketatar mühimmatı, 13 savunma tipi el bombası, 1 silah üstü gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, silahlara ait şarjör ve malzemeler ele geçirildi.