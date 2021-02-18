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Bingöl'deki 'Eren-4 Operasyonu'nda 150 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl'deki 'Eren-4 Operasyonu'nda 150 kilo esrar ele geçirildi

Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Eren-4 Operasyonu'nda, 150 kilo esrar ile çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu.