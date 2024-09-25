Miss Turkey 2024 bitti ancak gündemden düşmüyor...
Yarışmada birinci olan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, eleştirilerin odağındaki isim haline geldi.
Birinci seçildiği için eleştirilen Bilgen, verdiği röportajlarda, yoluna aşık olduğu mesleği doktorlukla devam edeceğini söyledi.
Hatta Bilgen'in bu söylemlerinin ardından da Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ne ataması çıktı.
Yayladere halkının sabırsızlıkla beklediği İdil Bilgen'in, görevine başlamadığı ortaya çıktı.
BAŞVURU SÜRESİ DOLDU
1650 rakımlı ve Türkiye’nin nüfus bakımından en küçük 3’üncü ilçesi olan Yayladere’ye 9 Eylül’de ataması yapılan ve 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurarak göreve başlaması gereken İdil Bilgen’in, başvuru süresi geçti.
HERHANGİ BİR BAŞVURU YAPMADI
Bilgen’in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi.
MAZERET DİLEKÇESİ VERİRSE, 6 AY SONRA BİR DAHA KURAYA KATILACAK
Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.
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