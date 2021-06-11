Bingöllü esnaf odası başkanının ideoloji karmaşası

Bingöl Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Bayram, ülkücü olduğunu fakat HDP'ye oy verebileceğini söyledi.

CHP Ekonomi ve Esnaf Masası üyesi milletvekilleri ziyaretleri kapsamında Bingöl'e gitti.

CHP'li heyet burada, esnaf ziyaretlerinin ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanları ile bir araya geldi.

Oda Başkanı Ali Bayram, vekillere şikayetlerini dile getirdi.

"ÜLKÜCÜYÜM AMA HDP'YE OY VERİRİM"

Zincir marketlerden şikayet eden Bayram, kendisinin ülkücü kökenli olduğunu fakan HDP'ye oy verebileceğini söyledi.

Bayram, "Ben ülkücü bir adamım MHP’ye oy vermem HDP’ye oy veririm, öyle bir hale geldik. ‘CHP ağzıyla konuşuyorsun’ diyorlar, demek ki CHP doğru söylüyormuş. Sol bir dengedir. Şoför esnafı bende kayıtlı değil ticaret odasında kayıtlı.” ifadelerini kullandı.

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