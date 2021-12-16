Bingöllüler, yüzde 50'ye yakın artan asgari ücreti değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücreti değerlendiren Bingöllü vatandaşlar, beklemedikleri derecede yüksek bir rakamla karşılaştıklarını söyledi.

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı, bugün açıklanacak olan asgari ücret tutarındaydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 bin 253 lira olarak açıkladığı asgari ücretin ardından yüzde 50'ye yakın olan artış, çeşitli yorumlar ortaya koydu.

Bingöl'deki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücreti değerlendirdi.

ESNAF, İŞÇİNİN RAHATLADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Açıklanan rakamın işçiyi rahatlattığını belirten esnaflardan Hayri Dursun, "Asgari ücret açıklandı ve bir nebze de olsa vatandaşı rahatlattı. Ama işveren konusunda biraz sıkıntılı oldu. Devletimiz SGK primlerinde bir destek verirse gayet iyi olur diye düşünüyorum. Asgari ücrete yüzde 45-50 civarında bir zam yapıldı. Bu yeni ücret gayet iyi bir rakamdır. Bence kimsenin beklemediği bir rakamdı yani. Herkes daha düşük beklerken Cumhurbaşkanımızın bu konudaki duyarlılığını gördük. 4 bin 250 küsura çıkardı, bu gayet iyi oldu." dedi.

"ŞİMDİKİ ŞARTLARA GÖRE NORMALDİR"

Beklentilerinin 5 bin lira olduğunu aktaran çalışan Serhat Bürkük ise, "Asgari ücret 4 bin 253 olarak açıklandı. Hükümetimizden bunu 5 bin yapmasını isterdik. Şimdiki hayat şartlarına göre az görünüyor ama yine iyidir diyebiliriz. Şimdiki şartlara göre normaldir." şeklinde konuştu.



