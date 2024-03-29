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Bingöl'ü ziyaret eden Ali Babacan'a pek ilgi gösterilmedi

Bingöl'ü ziyaret eden Ali Babacan'a pek ilgi gösterilmedi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Bingöl’deki ziyaretine katılımın az sayıda olması dikkat çekti.