Bingöl'ü ziyaret eden Ali Babacan'a pek ilgi gösterilmedi

İHA
Türkiye, 2 gün sonra sandık başına gidecek.
Hal böyle olunca siyasetçiler de gezilerini sürdürüyor.
O isimlerden biri de Ali Babacan.
Bingöl'e geldi
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Bingöl’e geldi.
Seçim otobüsüyle şehir turu atan Babacan, daha sonra merkez Ulu Cami'ye geldi.
Vatandaşların ilgisi az oldu
Cuma namazı öncesi esnafları ziyaret eden Babacan, namaz sonrasında otobüs içerisinden kısa bir selamlama konuşması yaptı.
Babacan’ın ziyaretine vatandaşların ilgisinin az kalması dikkat çekti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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