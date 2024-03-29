Bingöl'ü ziyaret eden Ali Babacan'a pek ilgi gösterilmedi
İHA

Türkiye, 2 gün sonra sandık başına gidecek.

Hal böyle olunca siyasetçiler de gezilerini sürdürüyor.

O isimlerden biri de Ali Babacan.

Bingöl'e geldi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Bingöl’e geldi.

Seçim otobüsüyle şehir turu atan Babacan, daha sonra merkez Ulu Cami'ye geldi.

Vatandaşların ilgisi az oldu

Cuma namazı öncesi esnafları ziyaret eden Babacan, namaz sonrasında otobüs içerisinden kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Babacan’ın ziyaretine vatandaşların ilgisinin az kalması dikkat çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)