Binler Dolmabahçe Sarayı'na akın etti Ölüm yılında Dolmabahçe Sarayı'nda anılan Mustafa Kemal Atatürk için binlerce kişi, saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulundu.

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ensonhaber.com

10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85. yılında anılıyor.

Saat 9'u 5 geçe hayatını kaybeden Atatürk için binler, hem Anıtkabir'e hem de Dolmabahçe Sarayı'na akın etti.

Atatürk'ü unutmayan ve saygılarını göstermek isteyen vatandaşlar, saat 9'u 5 geçe Dolmabahçe önünde saygı duruşuna başladı.

Kalabalığın yoğun olduğu Dolmabahçe'de saygı duruşunda bulunanlar, duygu dolu anlar yaşadı.

Hem içeride hem dışarıda saygı duruşu

Çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na geldi. Sarayda saatler 09.05’i gösterdiğinde Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan odasında tören düzenlendi.