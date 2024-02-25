Binler TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak'ı son yolculuğuna uğurladı TÜRK-İŞ'in çalışmalarında ön sıralarda yer alan ve kamuoyunun yakından tanıdığı Pevrul Kavlak, düzenlenen törenin ardından bugün son yolculuğuna uğurlanarak Kırıkkale'de defnedildi.

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AA

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, Türk Metal Sendikası’nın Onursal Genel Başkanı, sendikacı Pevrul Kavlak, dün (24 Şubat 2024 Cumartesi) yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etti.

Merhum Kavlak'ın cenaze töreni bugün (25 Şubat 2024 Pazar) düzenlendi ve Kırıkkale'de toprağa verildi.

Kavlak için mücedele ettiği Türk Metal Sendikası önünde bir tören yapıldı, ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camiinde kılınan cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine büyük katılım gerçekleşti

Türk Metal Sendikası'nda düzenlenen cenaze törenine Kavlak'ın ailesi, yakınları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, TÜRK-İŞ yöneticileri ve konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ile çok sayıda Türk Metal Sendikası üyesi katıldı.

"Yeri doldurulamaz bir sendikacıydı"

Bakan Işıkhan, törende yaptığı konuşmada, "Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Gerçekten yeri doldurulamaz bir sendikacıydı. Doğru, dürüst ve ilkeliydi. Allah mekanını cennet etsin." dedi.

20 yıllık yol arkadaşı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay da Kavlak'ın 20 yıllık yol arkadaşı olduğunu belirterek, "Benim dağ gibi arkamda duran, sırrımı anlattığım kardeşimdi. Pevrul kardeşim adil ve merhametliydi. Metal işçisi için, Türk işçisi için sabahlara kadar mücadele ederdi." diye konuştu.

"Çok zamansız, çok erken bir ayrılık oldu"

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, Pevrul Kavlak'ın ülkeye, sendikasına ve Türk sanayisine büyük katkıları olan özel bir insan olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

Mükemmel, pırıl pırıl bir hayat geride bıraktı. Çok detaycı, çok özenliydi. İşçinin bir kuruş emeğini masada bırakmayan bir lider kaybettik. 'Sözleşme bitmeden vefat etmeyeceğim' demişti bana, bu son sözünü de tuttu. Çok zamansız, çok erken bir ayrılık oldu. Bize düşen onun ülkeye katkı amaçlı davasını devam ettirmektir.

"Bize emanet ettiği her şeye el birliğiyle sahip çıkacağız"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Kavlak'ın bilge bir lider olduğunu ifade ederek, şunları belirtti:

Pevrul Kavlak'ı unutmak mümkün değil. Bundan sonra onun çizdiği yolda, onun bize öğrettiği fikirler doğrultusunda, bize emanet ettiği her şeye el birliğiyle sahip çıkacağız. Hepimizin başı sağ olsun.

Pevrul Kavlak kimdir

Pevrul Kavlak, 1962 yılında Kırıkkale’de dünyaya geldi.

Kavlak iş hayatına, 1979 yılında M.K.E.K Silah ve Tüfek Fabrikası'nda başladı.

Kavlak, 1991 yılında Çerkezköy’de Profilo Telra Elektronik San. A.Ş.’de mesaiye başladı.

1992 yılında Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Mali Sekreterliğine,1995 yılında Çerkezköy Şube 5. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Sekreterliğine, 16 Ağustos 1998 tarihinde Çerkezköy Şube 6. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Başkanlığı görevine seçildi.

2002 yılında Türk Metal Sendikası'nın Genel Sekreterliği görevine getirildi.

2009 yılında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı olarak seçilen Kavlak halihazırda Türk-İş Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

Kamuoyu, kendisini asgari ücret komisyonu toplantılarına katılması ve yaptığı açıklamalarla yakından tanıyordu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)