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    Binlerce Ukraynalı, Rusya'nın saldırdığı Kiev'den trenlerle kaçtı

    Binlerce Ukraynalı, Rusya'nın saldırdığı Kiev'den trenlerle kaçtı

    Aralıklı şekilde Kiev'de yükselen siren sesleri ve hava saldırısı uyarıları kentte normalleşmeye başlarken, binlerce Ukraynalı Rusya saldırıları nedeniyle şehrini terk etmek zorunda kaldı.
    • REUTERS
    • 05.03.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 11:37
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    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın 10'uncu gününde çok sayıda Ukraynalı, ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

    Başkent Kiev'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın bombardımanlarından çocuklarını ve kendilerini korumak için ülkeden uzaklaşıyor.

    Ülkeyi terk etmeye çalışan Ukraynalılar, tren istasyonlarına akın ediyor.

    BATIYA İLERLİYORLAR

    Giderek artan siren sesleri ve hava saldırısı uyarılarının normalleşmeye başladığı Ukrayna'da Rus bombardımanı nedeniyle Kiev'de yaşayan Ukraynalılar, batıya doğru ilerlemek zorunda kalıyor.

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #1

    TREN İSTASYONLARI DOLDU

    Başta kadın ve çocuklar, Polonya sınırına en yakın kent olan Lviv'e gitmek için trenleri dolduruyor. İzdiham yaşanan tren istasyonundan Lviv'e gitmek üzere hareket eden Ukraynalılar, kendilerini neyin beklediğini bilmeden bir yolculuğua çıkıyor.

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #2

    HÜZÜNLE VEDA ETTİLER

    Niyetleri yalnızca hızla kenti terk etmek olan Ukraynalılar, trenlerle binerken bilet kontrolünden geçmiyor. Hüzünlü anların da yaşandığı tren istasyonunda direnmek için Ukrayna'da kalan aile üyeleri ile göç etmek zorunda kalanlar arasında duygu dolu vedalar yapılıyor.

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #3

    YÜZ BİNLERCE UKRAYNALI, KOMŞU ÜLKELERE GÖÇ ETTİ

    Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı'ndan son yapılan açıklamada göç sayısı 1,2 milyonun üzerinde verilmişti.

    Komşu ülkelere kaçmak zorunda kalan yüz binlerce Ukraynalı ile birlikte sivillerin tahliye edilebilmesi için de çalışmalar sürüyor.

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #4

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #5

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #6

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #7

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #8

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #9

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #10

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #11

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #12

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #13

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #14

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #15

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #16

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #17

    Binlerce Ukraynalı, Rusya nın saldırdığı Kiev den trenlerle kaçtı #18


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