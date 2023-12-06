Binyamin Netanyahu, Gazze’de uluslararası bir gücün görev yapmasına karşı çıkıyor İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çatışmaların ardından Gazze Şeridi’nin silahsızlandırılması görevini İsrail ordusunun yapacağını belirterek, “Hiçbir uluslararası güç bunun sorumluluğunu alamaz” dedi.

İHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve muhalefet lideri Benny Gantz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi’nin “bir daha asla İsrail için tehdit oluşturmayacağına” savunarak, Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması gerektiğini ve bunu sağlayabilecek tek gücün İsrail ordusu olduğunu belirtti.

"Hiçbir uluslararası güç bunun sorumluluğunu alamaz"

Bu görevi uluslararası bir görev gücünün yapamayacağını savunan Netanyahu, “Hiçbir uluslararası güç bunun sorumluluğunu alamaz. Başka bir düzenlemeyi kabul etmeye hazır değilim.” dedi.

Netanyahu, geçmiş açıklamalarında çatışmaların ardından İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde güvenliği süresiz olarak devralması yönünde planları olduğunu açıklamıştı.

2005'te abluka uygulandı

İsrail, 2005 yılında askerlerini ve yerleşimcilerini Gazze Şeridi'nden geri çekti ve ardından bölgeye karadan, havadan ve denizden abluka uyguladı.

Uluslararası hukuka göre İsrail hala Gazze'yi işgal ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)