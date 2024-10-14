Binyamin Netanyahu liderliğinde 'güvenlik toplantısı': İran'a verilecek karşılık belirlenecek

AA

İsrail ile İran arasında gerilim tırmanıyor...

Son yaşananlarda İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuş, Tel Aviv yönetimi ise, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a verilecek karşılığı görüşmek amacıyla "güvenlik toplantısı" düzenleyeceği kaydedildi.

LÜBNAN'DAKİ DURUM DA ELE ALINACAK

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu başkanlığındaki toplantının yerel saatle 20.30'da yapılacağı aktarıldı.

Görüşmede, İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığın yanı sıra Lübnan'daki durumun ele alınacağı ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ TOPLANTIDA BİR SONUCA VARILAMAMIŞTI

İsrail güvenlik kabinesi, geçen hafta da Netanyahu başkanlığında İran'a verilecek yanıtı görüşmek için toplanmış ancak herhangi bir karar çıkmamıştı.