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    Binyamin Netanyahu: Operasyon gerektiği sürece devam edecek

    Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik başlatılan kara ve hava operasyonlarının gerektiği sürece devam edeceğini söyledi.
    • İHA
    • 14.05.2021 - 01:08
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 01:14
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    Binyamin Netanyahu: Operasyon gerektiği sürece devam edecek

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını duyurmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

    Netanyahu, "(Bedel ödetmeyi) Yapıyoruz ve tüm kuvvetimizle yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    "GEREKTİĞİ SÜRECE DEVAM EDECEK"

    Henüz son sözün söylenmediğini savunan Netanyahu, Gazze'ye yönelik operasyonun "gerekli görüldüğü sürece" devam edeceğini kaydetti.

    Netanyahu ayrıca İsrail içindeki anarşiye sıfır tolerans gösterdiklerini ve düzenin sağlanması için kolluk güçlerine tam yetki verildiğini belirtti.

    İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve askerlerin Gazze'ye girdiğini duyurmuştu.

    Binyamin Netanyahu: Operasyon gerektiği sürece devam edecek #1

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