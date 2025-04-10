Binyamin Netanyahu: Türkiye ile bir çatışma arayışında değiliz

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ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye ile çatışma istemediklerini söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi.

Netanyahu, "İsrail, Türkiye ile bir çatışma arayışında değil ancak kendini savunmak için gerektiğinde harekete geçmekten de çekinmeyecek" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'E TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Beyaz Saray'da Trump'la yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmak istediğini, bunun da 'İsrail'e tehdit oluşturduğunu' iddia etmişti.

Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmasına karşı olduklarını söyleyen Netanyahu, "Dostum ve aynı zamanda (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın dostu olan Başkan Trump'a, 'Yardımınıza ihtiyacımız olursa sizinle bu konuyu konuşuruz' dedim" şeklinde konuşmuştu.