Binyamin Netanyahu'dan BM Barış Gücü'ne dikkat çeken uyarı

DHA

İsrail, saldırılarının yanında yaptığı açıklamalar ile de dikkat çekmeye devam ediyor...

Son olarak, Binyamin Netanyahu, UNIFIL güçlerine yönelik video mesaj yayınladı.

"TEHLİKEDEN UZAK TUTUN"

BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinden çekilmesini isteyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslendi.

Netanyahu, açıklamasında şu sözleri sarf etti: