Binyamin Netanyahu'dan 'Gazze'ye saldırıların devam edeceği' mesajı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakıldıktan sonra, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini söyledi.

AA

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım'da saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda 4 gün boyunca Gazze'deki 51 İsrailli ve İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Varılan mutabakat kapsamında "insani ara" ve esir takası 2 gün daha uzatılmıştı. Bu çerçevede salı günü de 10 İsrailli ve 30 Filistinli esir serbest kalmıştı.

Serbest bırakılan esirleri hatırlattı

İsrail Basın Ofisi'nden yayımlanan görüntülü mesajda Netanyahu, Hamas ile varılan mutabakat kapsamında çok sayıda İsrailli esirin serbest bırakıldığını hatırlattı.

Saldırılar devam edecek dedi

Gazze Şeridi’ndeki insani aranın son gününe girilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, insani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı.

Netanyahu, "Savaşın başından itibaren üç hedef belirledim. Hamas'ın ortadan kaldırılması, kaçırılanların geri getirilmesi ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için bir tehdit oluşturmaması. Bu üç hedef halen geçerliliğini korumaktadır." dedi.

"İsrail savaşa geri dönecek mi? Benim cevabım net bir şekilde evet"

Netanyahu açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Geçtiğimiz hafta çok büyük bir başarıya imza attık. Düzinelerce kaçırılmış insanımızın geri dönmesini sağladık. Bir hafta önce hayal gibi gelebilirdi ama bunu başardık. Ancak son birkaç gündür bir soru duyuyorum. Rehinelerimizi geri alma aşaması bittikten sonra İsrail savaşa geri dönecek mi? Benim cevabım net bir şekilde evet.

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların devam edeceğini vurgulayan Netanyahu, "Bu benim politikam, tüm kabine bunun arkasında duruyor, tüm hükümet bunun arkasında duruyor, askerler bunun arkasında duruyor, halk bunun arkasında duruyor, yapacağımız şey tam olarak bu” dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)