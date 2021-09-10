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    BioNTech, 5-11 yaş grubu için koronavirüs aşısı kullanım izni isteyecek

    Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, ürettiği korona virüs aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklarda kullanılabilmesi için gelecek haftalarda ilgili makamlara başvuru yapacak.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 14:11
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    BioNTech, 5-11 yaş grubu için koronavirüs aşısı kullanım izni isteyecek

    Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programları sürüyor.

    Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, koronavirüs aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımı için önümüzdeki haftalarda izin başvurusu yapılacağını açıkladı.

    "5 İLE 11 YAŞ GRUBU İÇİN YAPILAN AŞININ SONUÇLARI AÇIKLANACAK"

    Alman basınına konuşan BioNTech'in kurucularından Özlem Türeci, "5 ile 11 yaş grubu için yaptığımız aşı çalışmalarının sonuçlarını önümüzdeki haftalarda dünya çapında ve Avrupa'da yetkili makamlara sunacağız ve bu yaş grubunda aşıya izin verilmesi için başvuruda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

    "AYNI AŞI AMA DOZU DAHA AZ OLACAK"

    "Biz zaten üretimi hazırlıyoruz" diyen Türeci, "Aşı aynı, ancak daha az dozda olacak" şeklinde konuştu.

    BioNTech, 5-11 yaş grubu için koronavirüs aşısı kullanım izni isteyecek #1

    BioNTech, 5-11 yaş grubu için koronavirüs aşısı kullanım izni isteyecek #2

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