Biontech aşıları Türkiye'ye geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 750 bin doz Biontech aşısının ülkemize geldiğini duyurdu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak olan Biontech aşısının 750 bin dozu daha geldi.

Aşının güvenlik testleri sonrasında haftaya sırası gelen vatandaşa uygulanacağını belirten Bakan Koca, yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"750 BİN DOZ AŞI TESLİM ALDIK"

"Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.

"BÖYLECE 1,4 MİLYON DOZ KULLANIMA HAZIR AŞI ULAŞMIŞ OLDU"

Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."