BioNTech aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? Fahrettin Koca’dan BioNTech aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kullanıma hazır 1.4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye geldiğini açıkladı. Peki, BioNTech aşısı kimlere, ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden BioNTech aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından vatandaşlar, 'BioNTech aşısı kimlere, ne zaman yapılacak?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, BioNTech aşısı kimlere, ne zaman yapılacak? İşte, Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk kez uygulanacak olan BioNTech aşısı ile ilgili açıklaması..

BİONTECH AŞISI KİMLERE, NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden geçen hafta test edilmek üzere getirilen 5 bin 800 doz aşının ardından 2 gün içinde yaklaşık 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye’ye ulaştığını duyurdu.

Bakan Koca, teslim alınan BioNTech aşılarına ilişkin, “Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak” açıklamasında bulundu.

Koca, testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldiğini vurgulayarak, “Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak” dedi.

BU AY 4,5 MİLYON GELECEK DEMİŞTİ

17 Mart tarihinde yapılan Bilim Kurulu Toplantısının ardından Koca, “Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısı; uygulanmak üzere, bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da, aşı sırası gelenlere yapılacak” demişti.