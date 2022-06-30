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    BioNTech aşısına yüzde 50 zam

    ABD hükümeti, BioNTech/Pfizer'dan 105 milyon doz koronavirüs aşısı sipariş etti. Aşılar için şirkete 3.2 milyar dolar ödenecek. Yeni güncelleme ile aşı fiyatlarına zam geldiği anlaşıldı.
    • 30.06.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 16:15
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    BioNTech aşısına yüzde 50 zam

    BioNTech aşısı, koronavirüsle birlikte hayatımıza girdi.

    Virüse karşı etkili olan aşı; milyonlarca doz üretildi, dünyanın dört bir yanına gönderildi.

    Fiyat yükseldi

    Hastalığı bitirmese de hafif atlatılmasını sağlayan aşı, yeni varyantlara karşı güncellendi.

    Ancak bu güncelleme fiyatını da etkiledi.

    ABD, 105 milyon doz sipariş etti

    Fiyat etiketindeki değişiklik ABD hükümetinin, koronavirüs aşısından 105 milyon doz satın almasıyla ortaya çıktı.

    Yeni aşı anlaşmasını açıklayan Pfizer ve BioNTech şirketi, tedariğin en kısa sürede gerçekleşeceğini bildirirken, yeni ücret tarifesini de duyurmuş oldu.

    BioNTech aşısına yüzde 50 zam #1

    Zam geldi

    Buna göre ABD hükümeti, yeni parti için şirkete 3,2 milyar dolar ödeyecek.

    Bu da aşı ilk çıktığında verilen fiyatın üzerinde bir rakam demek.

    İlk sözleşmede doz başına fiyat 19,50 dolar iken güncellenmiş aşının doz başı fiyatının yeni kontratta 30 doların üzerinde olduğu görüldü.

    Omicron’a karşı güncellenmiş aşı

    Zammın gerekçesi ise aşının Omicron varyantına karşı güncellenmesi…

    Yani aşı orijinal aşıdan daha yüksek bağışıklık tepkisi gösteriyor.

    BioNTech aşısına yüzde 50 zam #2

    300 milyon doz koronavirüs aşısı

    Pfizer ve BioNTech, ABD yönetiminin söz konusu aşıdan 195 milyona kadar ek doz satın alma seçeneğine de sahip olduğunu belirtti.

    Böylece ABD hükümeti son anlaşmayla toplamda 300 milyon doz koronavirüs aşısı almayı garanti altına almış oldu.

    BioNTech aşısına yüzde 50 zam #3


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