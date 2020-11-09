BioNTech kurucusu Uğur Şahin kimdir? Uğur Şahin koronavirüs aşı açıklaması

İlaç şirketi Pfizer ile BioNTech'in koronavirüse karşı yüzde 90’ın üzerinde etkili olan bir aşı geliştirdiklerini duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin merak konusu oldu.

Koronavirüs aşısıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.Pfizer ile ortak aşı çalışma yürüten BioNTech'in geliştirdiği aşılarda yüzde 90 oranında koruma sağlandığı belirtildi. Peki, BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin kimdir?

PROF. DR. UĞUR ŞAHİN KİMDİR?

Prof. Dr. Uğur Şahin, 19 Eylül 1965 İskenderun doğumlu. 4 yaşında ailesiyle Almanya'ya gitti. Ailesi Köln'de Ford fabrikasında çalışıyordu. Prof. Şahin, daha genç yaşlarda bilimsel araştırmalara ve deneylere duyduğu ilgiyle dikkati çekti.

Kanser üzerine Alman televizyonunda hazırlanan 'Ölümsüzlük Öldürücüdür' programını izleyen Uğur Şahin, 19'uncu yüzyılda modern bağışıklık sistemini bulan ve kansere karşı ilk kez kemoterapiyi geliştiren Paul Ehrlich'i kendisine örnek alarak Köln Üniversitesi'nde tıp okudu.

Profesörünün teklifi üzerine Homburg Saar'daki üniversitede çalışmaya başladı. Kansere karşı araştırmalarla adını duyuran Prof. Uğur Şahin, kanserli hücreyle sağlıklı hücreyi birbirinden ayırıp, kanserli hücreyi yok eden bir aşı geliştirdi.

Göğüs, kalınbağırsak, akciğer, pankreas ve prostat kanserinde hastalıklı hücrelere karşı savunmaya geçen antikorlar üzerinde çalışma yürüten Prof. Şahin, eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte melanom adı verilen cild kanserine karşı bir aşı üzerinde çalışma yürütüyordu. Prof. Şahin, COVID 19'un yayılması üzerine bu alana yöneldi. Prof. Şahin, 1996'da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalıştı. 2008'de BioNTech şirketini kurdu. BioNTech'de bugün 80 civarında bilim insanı kanser üzerine araştırmalar yapıyor.

UĞUR ŞAHİN KORONAVİRÜS AŞI AÇIKLAMASI

BioNTech ve Pfizer’ın işbirliğiyle geliştirilen koronavirüs aşısının "yüzde 90 oranında başarı gösterdiğinin" açıklanması büyük bir heyecan yarattı.

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, bu aşıya ilişkin yaptığı açıklamada "Ocak ayında Avrupa ve ABD'de aşının ilk birkaç milyon dozluk dağıtımını planlanıyoruz" dedi.

Şahin, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 2021'in ilk 3 ayı içinde Türkiye'nin de ihtiyacı kadar aşı dozunu karşılamak istediklerini belirtti.

Prof. Dr. Uğur Şahin, verdiği röportajda şunları söyledi:

"Şimdiye dek 40 binden fazla gönüllüye aşı uygulandı. Faz 3'ü başarıyla tamamlayabilirsek bu ayın ikinci yarısında Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) dosyalarımızı yollayacağız ve dosyalar en az bir ay EMA ve FDA tarafından incelenecek. O süre içerisinde bizden isteyecekleri soruları da yanıtlayacağız. FDA ve EMA çalışmalarımızı olumlu bulursa, Aralık ayının son günlerinde aşının Avrupa ve Amerika'da dağıtımını onaylayabilir. Bu da ilk birkaç milyon doz aşı için olacak. 2021 Ocak-Şubat ayında Avrupa'ya ve Amerika'da aşılarımızı dağıtmaya başlayabiliriz. Altıncı aya kadar ise en azından 200-300 milyon doz dağıtmayı planlıyoruz"