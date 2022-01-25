BioNTech ve Pfizer, Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladı

BioNTech ve Pfizer, Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladı

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadelede aşı ile normale dönüş için büyük bir adım atılırken yeni varyantların etkisi ile vaka ve hayat kayıplarında artış sürüyor.

Son olarak Omicron varyantı dünyaya yayıldı ve ülkelerdeki günlük vaka sayıları hızla yüzbinlere dayandı.

Bu kapsamda piyasadaki aşıların bu varyantlara karşı etkili olup olmadığı konusu gündeme geldi.

OMICRON'A ÖZEL AŞI İÇİN DENEMELER BAŞLADI

Bu tartışmalar devam ederken, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladığı bildirildi.

BioNTech/Pfizer'dan yapılan açıklamada, 18 ila 55 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerde Omicron özel aşı adayının "güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve immünojenisitesini" değerlendirmek için klinik çalışmanın bugün başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, korona aşılarının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Bu çalışma, daha önceki korona varyantlarda olduğu gibi Omicron varyantına karşı ancak daha uzun koruma süresiyle benzer bir koruma düzeyi sağlayan varyant tabanlı bir aşı geliştirmeye yönelik bilime dayalı yaklaşımımızın bir parçası." ifadesini kullandı.

BİN 450 KİŞİLİK TEST GRUBU

Açıklamada, şirketlerin daha önce 2022'de 4 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmeyi planladığı hatırlatılarak, Omicron varyantına yönelik bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde bunun değişmesinin beklenmediği kaydedildi.

Klinik çalışmaya, 1.420 kişilik test grubunun katılacağı bildirildi.