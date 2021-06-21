BioNTech ve Sinovac aşıları karşılaştırıldı: BioNTech antikor oluşumunda daha etkili

BioNTech ve Sinovac aşıları karşılaştırıldı: BioNTech antikor oluşumunda daha etkili

Aşılar üzerinde yapılan çalışma ile hangi aşıda daha fazla antikor oluşumu meydana geldiği analiz edildi. BioNTech aşısının, Sinovac aşısına göre daha fazla antikor oluştuğu görüldü.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları küresel çapta hız kesmeden devam ediyor.

Dünya genelinde, koronavirüse karşı uygulanan aşı sayısı 2 milyar 621 milyonu aşmış durumda.

Hangi aşıların koronavirüse karşı daha koruyucu olduğu, aşı olacak olan tüm vatandaşların ortak sorusu.

Bu sorudan yola çıkılarak, Hong Kong’da aşılar üzerine bir araştırma yapıldı.

Araştırmada BioNTech ve Sinovac aşıları mercek altına alındı.

BİN KİŞİ KARŞILAŞTIRILDI

İki aşının oldurduğu antikor seviyeleri karşılaştırıldı.

İki aşıdan birini olan toplam bin kişinin karşılaştırılması ile antikor seviyeleri analiz edildi.

Çıkan sonuç, BioNTech aşısı ile Sinovac aşısına göre daha fazla antikor elde edildiği oldu.

ÜÇÜNCÜ DOZA İHTİYAÇ DUYULABİLİR

Hong Kong Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Epidemiyolog Prof. Benjamin Cowling, Sinovac aşısı olanların üçüncü bir doza daha ihtiyaç duyabileceklerini belirtti.

350 SAĞLIK GÖREVLİSİ KORONOVİRÜSE YAKALANDI

Endonezya’da, 350 doktor ve sağlık görevlisi Sinovac aşısı olmalarına rağmen koronavirüse yakalanmış, bir kısmı ise hastaneye kaldırılmıştı.

HİNDİSTAN VARYANTINDA ETKİLİ

Daha önce İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE), tarafından aşıların Hindistan varyantı üzerindeki etkileri incelenmişti.

Yapılan analizler ile ikinci dozun uygulanmasından 2 hafta sonra BioNTech aşısının, Hindistan varyantından kaynaklı belirtili hastalıkları önlemede yüzde 88 etkili olduğu sonucuna varılmıştı.

Bu sonucu, yüzde 66 etki ile Oxford-AstraZeneca aşısı izlemişti.