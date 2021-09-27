BioNTech'in 3'üncü dozdan beklediği kazanç: 26 milyar dolar

Korona aşısını bulan BioNTEch'in kurucuları Uğır Şahin ve Özlem Türeci, ABD'de 3. doza onay çıkması halinde kazançlarını yükseltecek.

Koronavirüs vakalarının ilk görüldüğü günden bu yana milyonlarca insan hayatını kaybederken, normal hayata geçiş için son çare aşı çalışmaları oldu.

Bulunan aşılar dünyada piyasaya sürülürken birçok firma da milyar dolarlık kazanç sağladı.

Aşı şirketlerinin kazançlarında zirvede ise virüse karşı en etkili olduğu belirlenen aşının mucidi Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in firması BioNTEch var.

3. DOZ MİLYARLIK KAZANÇ GETİRECEK

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri, 65 yaş üstü Amerikalılar ile sağlıkları ve meslekleri nedeniyle koronaya yakalanma riski yüksek olan milyonlarca genç için üçüncü doz aşıya onay verdi.

Hatırlatma Dozu olarak da geçen 3. doz korona aşılarına, vakaların en yüksek olduğu ülkelerden biri olan ABD'de ülke genilinin tamamına onay çıkmadı.

26 MİLYAR DOLAR

Amerika merkezli finans şirketi Morningstar'ın hesaplarına göre; hatırlatma aşısına tüm Amerikalılar için onay çıkması halinde, sadece Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin ortağı olduğu BioNTech şirketine küresel satışlardan 26 milyar dolar kazanç sağlayacak.