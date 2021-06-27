Bir aile daha Diyarbakır annelerinin oturma eyleminde

Bir aile daha Diyarbakır annelerinin oturma eyleminde

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 663. gününde sürüyor.

7 YIL ÖNCE İSTANBUL'DA OĞLUNU KANDIRDILAR

İstanbul'dan 7 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Arafat için Bingöl'den gelen Ahmet Bayram da oturma eylemine dahil oldu.

Baba Bayram, Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hacılar köyünden geldiğini söyledi.

"OĞLUM HDP TARAFINDAN KAÇIRILDI"

Evladının bir lokantada çalıştığını ve yıllardır oğlundan haber alamadığını kaydeden Bayram, "Oğlum Ümraniye'de HDP tarafından kaçırıldı. İstanbul'da onlara yalvardım ama çare etmedi, bana oğlumu vermediler." diye konuştu.

Bir aile daha Diyarbakır annelerinin oturma eyleminde ViDEO

HER YIL HDP BİNASINA GİTTİ, SONUÇ ALAMADI

Oğlunu bulmak için her yıl HDP binasına gittiğini ancak sonuç alamadığını dile getiren Bayram, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Öte yandan; oturma eylemini sürdüren ailelere, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve bir grup partili ile Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ziyarette bulunarak, desteklerini iletti.