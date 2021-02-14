Bir aile daha ikna yoluyla PKK'dan kurtarılan kızına kavuştu

Bir aile daha ikna yoluyla PKK'dan kurtarılan kızına kavuştu

Güvenlik güçleri, PKK’ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları Irak'ta gözaltına alarak getirdiği 23 yaşındaki kadın teröristi ailesiyle buluşturdu.

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde yaşayan bir kişinin, 2017 yılında 19 yaşındayken PKK terör örgütüne katıldığını tespit etti.

Ekipler, kızın ailesine ulaşarak, ikna çalışmaları için yardım istedi.

Aileyle birlikte kadın teröristle iletişime geçen ekipler, teslim olması için ikna etti.

BURSA'YA GETİRİLDİ

Bunun üzerine PKK’dan kaçan 23 yaşındaki kadın terörist, Irak’a gitti.

Silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim olan terörist, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce kurulan özel bir ekip tarafından gözaltına alındı.

Irak’ta gözaltına alınan terörist, Bursa’ya getirildi.

Bir aile daha ikna yoluyla PKK'dan kurtarılan kızına kavuştu VİDEO

AİLESİYLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Kadın terörist, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde ailesiyle görüştürüldü. O anlar ise anbean kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın terörist, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

“DEVLETİMDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Öte yandan terörist kadının annesi, "Devletimden Allah razı olsun. PKK kahrolsun. Devletim gecesini gündüzüne kattı, gündüzünü gecesine kattı beni kızıma kavuşturdu" diyerek, polis ekiplerine teşekkür etti.





























