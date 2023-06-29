Bir bayram klasiği! Kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı Kurban Bayramı'nda klasik hale gelen firari kurbanlıklar, ortaya renkli görüntüler çıkarıyor. Sahiplerine zor anlar yaşatan kurbanlıkları yakalama anları ise bu bayramda da izleyenleri gülümsetti.

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Kurban Bayramı'nın ikinci gününü geride bırakmaya hazırlanırken, firari kurbanlıklar bayramların olmazsa olmazı haline geldi.

Her bayram yaşanan firari kurbanlıklara, bu yıl da yenileri eklendi.

Kurbanlıklarının peşinde koşan vatandaşlar, yakalayabilmek için büyük çaba harcadı.

Kimisi kurbanlık hayvanının saldırısına uğradı kimisi ise kilometrelerce uzakta zar zor yakaladı...

Bazıları ise çatılara çıkarak sahiplerinin ulaşamacağı yerleri tercih etmeye çalıştı.

Ancak sonuç değişmedi. Öyle veya böyle yakalanan firari kurbanlıklar, kavurma olmaktan kurtulamadı.

Sahibinin kemiklerini kırdı

Firari kurbanlıklardan birisi sahibini yaraladı. Elazığ'da yaşayan Celil Kurucu isimli bir vatandaşın ineği firar etti.

Firar ederken sahibinin kemiklerini kıran inek, kurban timi tarafından yakalanarak teslim edildi.

Kurucu yaptığı açıklamada, "Kaçan ineğimizi şimdi yine bağladık. Omuzumda 2 tane kırık var." dedi.

Kurbanlık koyunun yarım kalan firar girişimi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, sahibinin elinden kaçan ve iki bina arasında sıkışan kurbanlık koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye tarafından kurtarılan ve sahibine teslim edilen koyun dakikalar içerisinde kesildi.

Denizli'de kaçan kurbanlık, trafikte korkuya neden oldu

Denizli’de kesilmek için götürülürken kaçan kurbanlıklardan bazıları ana yolda başıboş gezdi, bazıları ise sahibini saatlerce koşturdu.

Kent merkezinde en çok dikkat çeken ise anayolda başıboş ilerleyen büyükbaş oldu.

Akan trafikte hızla giden kurbanlık sürücülere de zor anlar yaşatsa da kısa süre sonra ekiplerin yardımıyla yakalandı.

Şanlıurfa'da kaçan boğayı yakalamak 2 saat sürdü

Eyyübiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde Halil Yıldırım'a ait kurbanlık boğa kesilmek istendiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Çevredekilerin uğraşlarına rağmen boğa yakalanamadı.

Motosiklet, otomobil ve araçlarla önü kesilmeye çalışılan boğa, 2 saat sahiplerini peşinden koşturdu.

Kilometrelerce devam eden takip sırasında bir sokakta boğa kıstırıldı, başına çuval geçirildi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, bölgeye gelen belediye görevlileri tarafından sakinleştirici iğne vurulduktan sonra kesime götürülebildi.

Caddeyi birbirine kattı

Güngören'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, Mehmet Akif Caddesi'ni birbirine kattı. Cadde boyu akan trafikte koşan boğa sürücülere de zor anlar yaşattı.

Kesileceği esnada kaçtı

İznik’te pide işi ile uğraşan İrfan Karaman’a ait kurbanlık koç, tam kesileceği esnada sahibinin elinden kaçtı.

İlçe merkezine kadar kaçmayı başaran koç trafiği birbirine kattı. 1 saatlik çalışma sonrası koç vatandaşlarında yardımıyla bir inşaattın bahçesinde yakalandı.

Vatandaşlar korkuya kapıldı

Muş Hayvan Pazarı'nda bir anda sahibinin elinden kurtulan kurbanlık dana, pazar içinde kaçmaya başladı. Dananın üzerine geldiğini gören vatandaşlar büyük korku yaşadı. Sahibinin elinden kaçan dana, kısa bir süre sonra tekrar yakalandı.