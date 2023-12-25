Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kafes Operasyonu'nda 43 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen Kafes-24 Operasyonu'nda organize suç örgütü Çukur'un çökertildiğini, 43 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

ürkiye'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmalar son sürat devam ediyor.

Nefes kesen operasyonlar hızla sürerken, çeteler de mercek altına alındı.

Son olarak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni bir açıklama daha geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, silahlı organize suç örgütü Çukur'un çökertildiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında 43 şüpheli yakalandı.

"Çukur Çetesi çökertildi"

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını şu ifadelerle anlattı:

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından "ÇUKUR ÇETESİ" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik “KAFES-24” Operasyonu düzenlendi.

"Kara transferi yaptıkları, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçlarından gelir elde ettikleri belilrendi"

Organize suç örgütünün Antalya ili genelinde:



Mali sıkıntısı olan şahıslara faizle para verdiği, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediği,



Kendilerine para talebi ile gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıkları,



Mağdurlara piyasa değerinin çok üzerinde ve faizle araç satılı yaptıkları



Mağdurlardan alacaklarını hile, tehdit ve cebir ile tahsil ettikleri,



Verdikleri çeklerin günü geldiğinde “konkordato” ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştıkları,



Diğer ülkelerden Türkiye’ye “HAWALA” yöntemi ile karapara transferi yaptıkları,



Örgütlü olarak işledikleri; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçlarından gelir elde ettikleri belirlendi.

Operasyonda birçok tapu, çek, senet, kredi kartı, dolar, Türk lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi

Operasyon sonucunda;



3 adet tabanca, 15 adet av tüfeği,



85 adet Tapu, 680 adet Senet, 380 adet Çek,



18.500 adet Araç Satışı Sözleşmesi, 800 adet Vekaletname



80 adet Banka Cüzdanı, 60 adet Kredi Kartı,



2 adet Kripto Para Soğuk Cüzdan,



80 adet Para transferi içeren Ajanda, 66 adet Cep Telefonu,



36.000 Dolar ve 80.000 TL ile



Çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası ele geçirildi.

11 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu