Bir çete daha çökertildi! Şahinler organize suç örgütü lideri gözaltına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-27 Operasyonu'nda organize suç örgütü Şahinler'in çökertildiğini, elebaşı dahil 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Güvenlik güçlerinin, yurtta huzur ve asayişin sağlanması adına çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsam narkotik, terör ve çetelerle mücadele ediliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son olarak bir çetenin daha çökertildiğini açıkladı.

"Örgüt elebaşı İlkay Yılmaz gözaltına alındı"

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz’ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı! Operasyon devam ediyor.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız."

"Antalya, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon"

Paylaşımın devamında ise şöyle denildi:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Ulusal Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat ŞAHİN’in adını kullanan, Şahinler olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda...

Örgütün faaliyetleri

Antalya Kaş’taki işletme sahiplerine Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri,

eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları,

bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darbettikleri ve kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

"Organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz"