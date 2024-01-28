Bir dönem terörle anılıyordu! Hakkari'deki kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor Yıllarca çatışma sesleri ile gündeme gelen, ardından güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile teröristlerden temizlenen Hakkari'nin dağlarında yarıyıl tatilinin gelmesiyle birlikte kayak yoğunluğu yaşanıyor.

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AA

Yurtta terörle mücadele hız kesmeden sürüyor...

Terörden temizlenen noktalarda huzur ve güven hakim.

Yıllarca çatışma sesleri ile gündeme gelen bölge, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile teröristlerden temizlendi.

Bölge turizme kazandırıldı

Terörden temizlenen alanların güvenliği sonrası bölgenin turizme kazandırılması için çeşitli çalışmalara başlandı.

Tatil yoğunluğu yaşanıyor

Son yıllarda yapılan yatırımlarla bölgenin en donanımlı tesislerinden biri olan Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip 2 bin 800 rakımlı tesis, kente 12 kilometrelik ulaşım imkanıyla çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Çocukları eğlenceli vakit geçirdi

Yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda vatandaş, aileleriyle kayak merkezine geldi.

Çocukların kızaklarla, yetişkinlerin de kayak takımlarıyla kaydığı merkezde, bazı kayakseverler de snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

"Güzel bir imkan"

Osmaniye'den gelen İsmail Toprak, ailesiyle kayak merkezinde tatili değerlendirdiklerini belirterek şunları söyledi:

Çok mutluyuz. Bu tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz. Güzel bir imkan. Ortam çok iyi. Çukurova bölgesinden geldiğimiz için daha önce bu kadar kar görmemiştik. Eşim de ilk kez kar gördü. Çok eğleniyoruz.

Otel hizmet vermeye başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi'nin desteğiyle inşa edilen 120 yataklı otel de misafirlere hizmet vermeye başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğunun yaşandığını söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)