Bir dönemin izinde: Tek parti döneminde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları İlk kez 1925 yılında resmi bayram olarak kutlanılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1945 yılına kadar tek parti dönemi iktidarları zamanında kutlandı. CHP Genel Sekreterliği'nin organize ettiği programlarda valilikler ve belediyeler raporlarını CHP Genel Merkezi'ne sunuyordu.

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Bugün Cumhuriyet'in 100. yılı...

Güçlü ve kahramanlıklarla dolu bir tarihe sahip olan Türk Milleti için, milli duyguları hep diri tutmada ve gelecek nesillere aktarmada milli bayramların önemli bir yeri ve etkisi olmuştur.

Bu milli bayramların en önemlisi ise Cumhuriyet Bayramı’dır.

29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet rejimi, o dönem bütün yurtta büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşılandı.

İlk yıllarda kararname ile organize edildi

Henüz resmen bayram ilan edilmediğinden, Cumhuriyet'in birinci yıldönümü kutlamaları, 1924 yılında devlet tarafından bir kararname yayınlanarak organize edildi.

Cumhuriyet Bayramı bu tarihten itibaren milli bir bayram olarak ve çeşitli kutlama programları hazırlanarak Cumhuriyet Halk Partisi idaresinde yerel yönetimlerin de katılımı ile kutlanmaya devam etmiştir.

18 yıl boyunca tek parti iktidarında kutlandı

Özellikle 1925 - 1945 yılları arasında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tek parti döneminin organizasyonuyla kutlandı.

Yapılan kutlamalara büyük özen gösterilirken, merkezden gönderilen talimatnameler ile bayram kutlamaları, yurdun dört bir yanında belli bir plan ve program dahilinde yürütüldü.

'Milli Şef' dönemi

1933 ve Atatürk’ün vefatından sonra 12 yıllık süre boyunca tek parti döneminin ağırlığı hissedildi ve ‘Milli Şef’ dönemi olarak adlandırılan İsmet İnönü idaresindeki Türkiye’de kutlamaları CHP Genel Sekreterliği organize etti.

CHP Genel Sekreterliği organize etti

Belediye ve valiliklere gönderilen genelgelerde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları CHP Genel Sekreterliği’ne rapor olarak sunuldu.

Törenlerde Türk bayrağının yanı sıra 6 oklu CHP bayrakları da kullanıldı.

Halkın katılımına büyük önem verilen bu kutlamalarda devlet-millet kaynaşmasının sağlanması, yapılan inkılâpların halka benimsetilmesi yoluna gidildi.

Halk ile devletin bütünleşmesine önem verildi

Tarih incelemelerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından takip edilen kutlamaların halk ile devletin bütünleşmesi için büyük çaba sarf edildiği tarih sayfalarına yansıdı.

Üç gün boyunca programlar yapılıyordu

Kutlamalarda şehrin ana caddeleri, evler ve işyerleri baştanbaşa bayraklarla donatılmakta ve üç gün devam eden törenlerde gündüz ve gece ayrı programlar yapılıyordu.

Valiler, CHP Genel Merkezi'ne rapor sunuyordu

CHP Genel Sekreterliği’nin dikkatle takip ettiği törenlerde vilayetlerin valileri törenlere katılması için vatandaşlara telkinde bulunuyordu.

Sonuç olarak bu yıllarda yeni rejimin benimsetilebilmesi ve tam anlamıyla meşruiyetinin sağlanması çabalarının bir sonucu olarak, cumhuriyet, inkılap ve benzeri konular kamuoyu düzeyinde yoğun bir şekilde işlenmiş ve ülkenin çeşitli yerlerindeki başta Cumhuriyet Bayramı olmak üzere milli bayram kutlamalarında bunun en açık yansımaları görülmektedir.