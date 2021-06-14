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    Bir günde en yüksek aşılama miktarına ulaşıldı

    Bir günde en yüksek aşılama miktarına ulaşıldı

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.
    • AA
    • 14.06.2021 - 19:36
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 20:01
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    Türkiye, şu ana dek aşılamadaki en yüksek sayıyı gördü...

    Sağlık Bakanlığı tarafından güncel olarak paylaşılan aşılama miktarı kamuoyuyla paylaşıldı.

    AŞILAMADA EN YÜKSEK GÜNLÜK DOZU GÖRDÜK

    Buna göre Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı.

    Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.

    Bir günde en yüksek aşılama miktarına ulaşıldı #1

    TOPLAM AŞILANMA MİKTARI 34 MİLYON OLDU

    Ayrıca Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.

    Bir günde en yüksek aşılama miktarına ulaşıldı #2

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