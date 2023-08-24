Terörle mücadelenin bilançosu! Bir haftada 40 terörist öldürüldü

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Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin kökünü kazıyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü mensuplarını tek tek sarı torbaya koyuyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonların bilançosu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"1 Ocak’tan itibaren 1102 terörist öldürüldü"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 1102’ye ulaştı.



Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecek.



Bu yılın başından itibaren harekât bölgelerimize (Suriye) terör örgütü tarafından 93 taciz ve saldırıda bulunulmuştur.



2’si son bir haftada gerçekleştirilen taciz ve saldırılarda kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 32’si son bir haftada olmak üzere 809 terörist etkisiz hale getirildi.