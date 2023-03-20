Bir iddia daha asılsız çıktı! Depremin ilk anlarında TSK'ya yapılan ihbarın ses kaydı ortaya çıktı

Türkiye 43 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, yurdun güneyindeki 11 ili enkaza çevirmiş, 49 bini aşkın can kaybına neden olmuştu.

Büyük bir felaketin içinden geçilirken, birlik ve beraberlik içinde yaralar sarılmaya başlandı.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Bakanlar, STK'lar gönüllüler ve Mehmetçik ilk andan itibaren bölgedeki zorlu mücadelesini sürdürüyor.

Yaşanan zorlu günlerin üstesinden gelmek için çalışmalar devam ederken, asılsız iddialarla birlik ve beraberlik görüntüleri gölgede bırakılmaya çalışılıyor.

Özellikle kahraman Mehmetçik, sık sık hedef alınıyor. Tüm iddialar, güvenlik güçlerinin çalışmalarına ilişkin görüntülerle çürütülüyor.

Son olarak Halk Tv'den yeni bir iddia ortaya atıldı.

AFAD'ın depremden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği ortaya atıldı. Bunun üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, yaptığı paylaşımla iddiayı çürüttü.

Paylaşımda, depremin ilk anlarındaki bir ses kaydına yer verildi.

Kayıtta şu ifadelere yer verildi:

Albayım çok büyük bir deprem oldu. Tam merkez çözülemedi. Hatay tarafı diye düşünüyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa buradaki ekipleri yönlendirmek için hava araçlarının yönlendirilmesi gerekiyor. Size zahmet ona göre çalışma yapabilir misiniz? Büyük bir olay ve 7-8 tane hava aracı lazım bize.