Bir indirim daha! Benzinin tabelası bir kez daha değişiyor: 99 kuruş... Benzin grubuna gelen 97 kuruşluk indirimin pompaya yansımasının ardından bu geceden itibaren geçerli olmak üzere yine benzin grubuna 99 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

ensonhaber.com

Son zamanlarda yakından takip edilen akaryakıt ücretleri bir kez daha hareketlendi.

Rusya-Ukrayna savaşının dünyadaki enerji krizini büyütmesiyle başlayan iniş ve çıkışlar, benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor.

Bu nedenle hafta boyunca sıkça değişen tabela, kimi zaman isyan ettirirken kimi zaman da yüzleri güldürüyor.

Son olarak sürücülere müjdeli haber dün verildi, bugün de pompaya yansıdı.

Gece 97 kuruş geldi

Sektör kaynaklarının aktarımına göre; benzinin litresi 31 Ağustos Perşembe gecesinden itibaren değişti.

97 kuruşluk indirim sürücüleri harekete geçirdi.

Çok geçmeden bugün de bir indirim haberi daha aktarıldı.

Benzinin litresine 99 kuruşluk indirim daha

Buna göre; bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 99 kuruş indirim daha olacak.

Motorin grubunda ise bir süredir herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Yeni fiyatlar

Böylelikle, yeni indirimle birlikte tabeladaki son durum şöyle olacak:

İstanbul’da benzinin litresi 36,74 TL’ye, Ankara’da 37,34 TL’ye, İzmir’de ise 37,46 TL’ye gerileyecek.

Motorindeki fiyat durumu ise şu şekilde:

İstanbul’da 37,89 TL,

Ankara’da 38,46 TL,

İzmir’de 38,63 TL seviyesinde.