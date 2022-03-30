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    Bir indirim daha! Varil fiyatı eridi, akaryakıt düşüşe geçti: Bu geceden itibaren...

    Düşüş yaşayan brent petrol fiyatları, pompaya da yansıyor. Bu geceden itibaren beklenen indirim tutarı, araç sahiplerinin gündeminde. Peki 30 Mart Çarşamba akaryakıta ne kadar indirim gelecek?
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 10:55
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    Bir indirim daha! Varil fiyatı eridi, akaryakıt düşüşe geçti: Bu geceden itibaren...

    Enerji fiyatlarındaki yükseliş, petrol ile birlikte akaryakıtta da ciddi artışlara neden oldu.

    Brent petrolün varil fiyatı, Rusya Ukrayna savaşı endişesiyle 140 dolar civarına kadar yükselmişti.

    Son günlerde 109 dolara düşen petrol, akaryakıt fiyatlarına da olumlu yansıdı.

    Araç sahipleri litresi 25 liraya dayanan benzin ve motorinde her bir indirimi yakından takip ediyor.

    Gece yarısından sonra pompaya yansıyan fiyatlarda bugünkü düşüş de gündemde. 1 depoyu ciddi anlamda etkileyen benzin ve motorin indirimi ne kadar olacak merak konusu.

    Peki 30 Mart Çarşamba akaryakıta ne kadar indirim gelecek? İşte ayrıntılar...

    BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİ

    30 Mart 2022 gününden itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 55 kuruş indirim yapıldı.

    Yapılan indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi.

    Sektör kaynaklarına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 88 kuruşluk indirim geliyor.

    Bir indirim daha! Varil fiyatı eridi, akaryakıt düşüşe geçti: Bu geceden itibaren... #1


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