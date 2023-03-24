Bir kez daha sallandı! Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Haber Merkezi

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana felaketleriyle mücadele ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde, art arda 7.7 ve 7.6'lık iki sarsıntı yaşandı.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen büyük deprem, geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili vurdu.

50 bini aşkın can kaybı yaşandı

Enkaz altında can veren vatandaşlarımızın sayısı ise 50 bini aştı.

Kentlerde hissedilir düzeyde artçı sarsıntıların devam ettiği öğrenildi.

4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde yaralar sarılırken, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan bir kez daha sallandı.

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta saat 16.10'da yerin 15.5 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

AFAD, depremin merkez üssü olarak Nurhak ilçesini işaret etti.

Bir kez daha sallandı! Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Bir kez daha sallandı! Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Bir kez daha sallandı! Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem