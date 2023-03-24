Bir kez daha sallandı! Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem Asrın felaketinin yaşandığı kentte, saat 16.10'da derinliği 15 kilometre olan bir deprem daha meydana geldi.

Haber Merkezi Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadele ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde, art arda 7.7 ve 7.6'lık iki sarsıntı yaşandı. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen büyük deprem, geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili vurdu. 50 bini aşkın can kaybı yaşandı Enkaz altında can veren vatandaşlarımızın sayısı ise 50 bini aştı. Kentlerde hissedilir düzeyde artçı sarsıntıların devam ettiği öğrenildi. 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde yaralar sarılırken, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta saat 16.10'da yerin 15.5 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD, depremin merkez üssü olarak Nurhak ilçesini işaret etti.